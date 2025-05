OBI

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

NazwaOBI

PozycjaNo.1833

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu1,119,180,800

Maksymalna podaż2,000,000,000

Całkowita podaż2,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.5595%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.0798735346925323,2023-05-29

Najniższa cena0.001038789473368949,2025-04-20

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

