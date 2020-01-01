Tokenomika AllianceBlock Nexera (NXRA) Odkryj kluczowe informacje o AllianceBlock Nexera (NXRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AllianceBlock Nexera (NXRA) Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. Oficjalna strona internetowa: https://www.nexera.network/ Biała księga: https://docs.nexera.network Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e

Tokenomika i analiza cenowa AllianceBlock Nexera (NXRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AllianceBlock Nexera (NXRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M Całkowita podaż: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Podaż w obiegu: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.28M $ 12.28M $ 12.28M Historyczne maksimum: $ 0.29999 $ 0.29999 $ 0.29999 Historyczne minimum: $ 0.006393397464380271 $ 0.006393397464380271 $ 0.006393397464380271 Aktualna cena: $ 0.00614 $ 0.00614 $ 0.00614 Dowiedz się więcej o cenie AllianceBlock Nexera (NXRA)

Tokenomika AllianceBlock Nexera (NXRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AllianceBlock Nexera (NXRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NXRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NXRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNXRA tokenomikę, poznaj cenę tokena NXRAna żywo!

