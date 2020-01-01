Tokenomika Numbers Protocol (NUM) Odkryj kluczowe informacje o Numbers Protocol (NUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Numbers Protocol (NUM) The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Oficjalna strona internetowa: https://www.numbersprotocol.io/ Biała księga: https://docs.numbersprotocol.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Kup NUM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Numbers Protocol (NUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Numbers Protocol (NUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Całkowita podaż: $ 839.70M $ 839.70M $ 839.70M Podaż w obiegu: $ 829.63M $ 829.63M $ 829.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.97M $ 12.97M $ 12.97M Historyczne maksimum: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 Historyczne minimum: $ 0.012330875641424295 $ 0.012330875641424295 $ 0.012330875641424295 Aktualna cena: $ 0.01297 $ 0.01297 $ 0.01297 Dowiedz się więcej o cenie Numbers Protocol (NUM)

Tokenomika Numbers Protocol (NUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Numbers Protocol (NUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNUM tokenomikę, poznaj cenę tokena NUMna żywo!

Jak kupić NUM Chcesz dodać Numbers Protocol (NUM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NUM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NUM na MEXC już teraz!

Historia ceny Numbers Protocol (NUM) Analiza historii ceny NUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NUM już teraz!

Prognoza ceny NUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NUM? Nasza strona z prognozami cen NUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NUM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!