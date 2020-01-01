Tokenomika nubcat (NUB) Odkryj kluczowe informacje o nubcat (NUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o nubcat (NUB) silly nub drawing silly things & being silly. silly nub drawing silly things & being silly. Oficjalna strona internetowa: https://nubcat.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/GtDZKAqvMZMnti46ZewMiXCa4oXF4bZxwQPoKzXPFxZn Kup NUB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa nubcat (NUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla nubcat (NUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.46M $ 16.46M $ 16.46M Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M Historyczne maksimum: $ 0.1295 $ 0.1295 $ 0.1295 Historyczne minimum: $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 Aktualna cena: $ 0.01733 $ 0.01733 $ 0.01733 Dowiedz się więcej o cenie nubcat (NUB)

Tokenomika nubcat (NUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki nubcat (NUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNUB tokenomikę, poznaj cenę tokena NUBna żywo!

Historia ceny nubcat (NUB) Analiza historii ceny NUB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NUB już teraz!

Prognoza ceny NUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NUB? Nasza strona z prognozami cen NUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NUB już teraz!

