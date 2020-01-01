Tokenomika NuNet (NTX) Odkryj kluczowe informacje o NuNet (NTX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NuNet (NTX) NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. Oficjalna strona internetowa: https://nunet.io Biała księga: https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 Kup NTX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NuNet (NTX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NuNet (NTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 504.08M $ 504.08M $ 504.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M Historyczne maksimum: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Historyczne minimum: $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 Aktualna cena: $ 0.01025 $ 0.01025 $ 0.01025 Dowiedz się więcej o cenie NuNet (NTX)

Tokenomika NuNet (NTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NuNet (NTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NTX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNTX tokenomikę, poznaj cenę tokena NTXna żywo!

Historia ceny NuNet (NTX) Analiza historii ceny NTX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NTX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NTX? Nasza strona z prognozami cen NTX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

