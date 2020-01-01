Tokenomika Ninja Squad Token (NST) Odkryj kluczowe informacje o Ninja Squad Token (NST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ninja Squad Token (NST) Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem. Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://ninjatraders.io/ Biała księga: https://ninja-squad.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/G7iK3prSzAA4vzcJWvsLUEsdCqzR7PnMzJV61vSdFSNW Kup NST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ninja Squad Token (NST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ninja Squad Token (NST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.21M $ 28.21M $ 28.21M Historyczne maksimum: $ 8.8 $ 8.8 $ 8.8 Historyczne minimum: $ 0.07183488544969323 $ 0.07183488544969323 $ 0.07183488544969323 Aktualna cena: $ 2.821 $ 2.821 $ 2.821 Dowiedz się więcej o cenie Ninja Squad Token (NST)

Tokenomika Ninja Squad Token (NST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ninja Squad Token (NST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNST tokenomikę, poznaj cenę tokena NSTna żywo!

