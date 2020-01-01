Tokenomika SuiNS (NS) Odkryj kluczowe informacje o SuiNS (NS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SuiNS (NS) The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility. The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility. Oficjalna strona internetowa: https://www.suins.io Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x5145494a5f5100e645e4b0aa950fa6b68f614e8c59e17bc5ded3495123a79178::ns::NS/txs Kup NS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SuiNS (NS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SuiNS (NS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.74M $ 30.74M $ 30.74M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.72M $ 75.72M $ 75.72M Historyczne maksimum: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Historyczne minimum: $ 0.06997757451302891 $ 0.06997757451302891 $ 0.06997757451302891 Aktualna cena: $ 0.15143 $ 0.15143 $ 0.15143 Dowiedz się więcej o cenie SuiNS (NS)

Tokenomika SuiNS (NS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SuiNS (NS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNS tokenomikę, poznaj cenę tokena NSna żywo!

Historia ceny SuiNS (NS) Analiza historii ceny NS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NS już teraz!

Prognoza ceny NS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NS? Nasza strona z prognozami cen NS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NS już teraz!

