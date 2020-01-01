Tokenomika Energi (NRG) Odkryj kluczowe informacje o Energi (NRG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Energi (NRG) Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure Oficjalna strona internetowa: https://energi.world/ Biała księga: https://www.energi.world/whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.energi.network/

Tokenomika i analiza cenowa Energi (NRG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Energi (NRG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Całkowita podaż: $ 99.51M $ 99.51M $ 99.51M Podaż w obiegu: $ 99.51M $ 99.51M $ 99.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Historyczne maksimum: $ 0.42 $ 0.42 $ 0.42 Historyczne minimum: $ 0.022841577272082456 $ 0.022841577272082456 $ 0.022841577272082456 Aktualna cena: $ 0.03716 $ 0.03716 $ 0.03716 Dowiedz się więcej o cenie Energi (NRG)

Tokenomika Energi (NRG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Energi (NRG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NRG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NRG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNRG tokenomikę, poznaj cenę tokena NRGna żywo!

Jak kupić NRG MEXC obsługuje różne metody zakupu NRG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Energi (NRG) Analiza historii ceny NRG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NRG już teraz!

Prognoza ceny NRG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NRG? Nasza strona z prognozami cen NRG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NRG już teraz!

