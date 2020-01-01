Tokenomika NPC Solana (NPCS) Odkryj kluczowe informacje o NPC Solana (NPCS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NPC Solana (NPCS) Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Oficjalna strona internetowa: https://www.solananpc.com Block Explorer: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Kup NPCS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NPC Solana (NPCS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NPC Solana (NPCS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Historyczne maksimum: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 Historyczne minimum: $ 0.002673230839262353 $ 0.002673230839262353 $ 0.002673230839262353 Aktualna cena: $ 0.00263 $ 0.00263 $ 0.00263 Dowiedz się więcej o cenie NPC Solana (NPCS)

Tokenomika NPC Solana (NPCS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NPC Solana (NPCS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NPCS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NPCS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNPCS tokenomikę, poznaj cenę tokena NPCSna żywo!

Jak kupić NPCS Chcesz dodać NPC Solana (NPCS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NPCS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NPCS na MEXC już teraz!

Historia ceny NPC Solana (NPCS) Analiza historii ceny NPCS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NPCS już teraz!

Prognoza ceny NPCS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NPCS? Nasza strona z prognozami cen NPCS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NPCS już teraz!

