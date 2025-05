NPCS

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NazwaNPCS

PozycjaNo.1336

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu969,714,773

Maksymalna podaż999,991,308.8

Całkowita podaż999,991,308.8

Wskaźnik obrotu0.9697%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.039471595460778795,2024-10-17

Najniższa cena0.003469106627073559,2024-09-16

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.