Informacje o NFT (NFT) APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. Oficjalna strona internetowa: http://apenft.org/ Biała księga: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq Kup NFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NFT (NFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFT (NFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 434.40M $ 434.40M $ 434.40M Całkowita podaż: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Podaż w obiegu: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 434.40M $ 434.40M $ 434.40M Historyczne maksimum: $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 Historyczne minimum: $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 Aktualna cena: $ 0.0000004344 $ 0.0000004344 $ 0.0000004344 Dowiedz się więcej o cenie NFT (NFT)

Tokenomika NFT (NFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFT (NFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNFT tokenomikę, poznaj cenę tokena NFTna żywo!

