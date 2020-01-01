Tokenomika Edu3Labs (NFE) Odkryj kluczowe informacje o Edu3Labs (NFE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Edu3Labs (NFE) Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone. Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone. Oficjalna strona internetowa: https://about.edu3labs.com/ Biała księga: https://docs.edu3labs.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a Kup NFE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Edu3Labs (NFE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Edu3Labs (NFE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 132.86K $ 132.86K $ 132.86K Całkowita podaż: $ 899.60M $ 899.60M $ 899.60M Podaż w obiegu: $ 104.38M $ 104.38M $ 104.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Historyczne maksimum: $ 0.37089 $ 0.37089 $ 0.37089 Historyczne minimum: $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 Aktualna cena: $ 0.0012729 $ 0.0012729 $ 0.0012729 Dowiedz się więcej o cenie Edu3Labs (NFE)

Tokenomika Edu3Labs (NFE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Edu3Labs (NFE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNFE tokenomikę, poznaj cenę tokena NFEna żywo!

Jak kupić NFE Chcesz dodać Edu3Labs (NFE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NFE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NFE na MEXC już teraz!

Historia ceny Edu3Labs (NFE) Analiza historii ceny NFE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NFE już teraz!

Prognoza ceny NFE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NFE? Nasza strona z prognozami cen NFE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NFE już teraz!

