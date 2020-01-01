Tokenomika NEXA (NEXA) Odkryj kluczowe informacje o NEXA (NEXA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NEXA (NEXA) Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups. Oficjalna strona internetowa: https://nexa.org/ Block Explorer: https://explorer.nexa.org/ Kup NEXA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NEXA (NEXA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NEXA (NEXA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Całkowita podaż: $ 8.93T $ 8.93T $ 8.93T Podaż w obiegu: $ 5.86T $ 5.86T $ 5.86T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M Historyczne maksimum: $ 0.00004489 $ 0.00004489 $ 0.00004489 Historyczne minimum: $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 Aktualna cena: $ 0.0000009504 $ 0.0000009504 $ 0.0000009504 Dowiedz się więcej o cenie NEXA (NEXA)

Tokenomika NEXA (NEXA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NEXA (NEXA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEXA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEXA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEXA tokenomikę, poznaj cenę tokena NEXAna żywo!

Jak kupić NEXA Chcesz dodać NEXA (NEXA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEXA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEXA na MEXC już teraz!

Historia ceny NEXA (NEXA) Analiza historii ceny NEXA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEXA już teraz!

Prognoza ceny NEXA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEXA? Nasza strona z prognozami cen NEXA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEXA już teraz!

