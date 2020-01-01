Tokenomika NERO (NERO) Odkryj kluczowe informacje o NERO (NERO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment. Oficjalna strona internetowa: https://nerochain.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak Block Explorer: https://neroscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa NERO (NERO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NERO (NERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.03M $ 51.03M $ 51.03M Historyczne maksimum: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.005103 $ 0.005103 $ 0.005103 Dowiedz się więcej o cenie NERO (NERO)

Tokenomika NERO (NERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NERO (NERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NERO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNERO tokenomikę, poznaj cenę tokena NEROna żywo!

Jak kupić NERO Chcesz dodać NERO (NERO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NERO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NERO na MEXC już teraz!

Historia ceny NERO (NERO) Analiza historii ceny NERO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NERO już teraz!

Prognoza ceny NERO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NERO? Nasza strona z prognozami cen NERO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NERO już teraz!

