Tokenomika NEO (NEO) Odkryj kluczowe informacje o NEO (NEO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NEO (NEO) NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. Oficjalna strona internetowa: https://neo.org/ Biała księga: https://docs.neo.org/docs/en-us/index.html Block Explorer: https://dora.coz.io/ Kup NEO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NEO (NEO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NEO (NEO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 410.47M $ 410.47M $ 410.47M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 70.54M $ 70.54M $ 70.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 581.90M $ 581.90M $ 581.90M Historyczne maksimum: $ 140.7054 $ 140.7054 $ 140.7054 Historyczne minimum: $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 Aktualna cena: $ 5.819 $ 5.819 $ 5.819 Dowiedz się więcej o cenie NEO (NEO)

Tokenomika NEO (NEO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NEO (NEO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEO tokenomikę, poznaj cenę tokena NEOna żywo!

Jak kupić NEO Chcesz dodać NEO (NEO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEO na MEXC już teraz!

Historia ceny NEO (NEO) Analiza historii ceny NEO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEO już teraz!

Prognoza ceny NEO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEO? Nasza strona z prognozami cen NEO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!