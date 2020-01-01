Tokenomika NEIRO ETH (NEIROETH) Odkryj kluczowe informacje o NEIRO ETH (NEIROETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. Oficjalna strona internetowa: https://Neirocoin.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159

Tokenomika i analiza cenowa NEIRO ETH (NEIROETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NEIRO ETH (NEIROETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.07M $ 15.07M $ 15.07M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.07M $ 15.07M $ 15.07M Historyczne maksimum: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Historyczne minimum: $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 Aktualna cena: $ 0.01507 $ 0.01507 $ 0.01507

Tokenomika NEIRO ETH (NEIROETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NEIRO ETH (NEIROETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEIROETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEIROETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEIROETH tokenomikę, poznaj cenę tokena NEIROETHna żywo!

Historia ceny NEIRO ETH (NEIROETH) Analiza historii ceny NEIROETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NEIROETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEIROETH? Nasza strona z prognozami cen NEIROETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

