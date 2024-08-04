Tokenomika First Neiro on ETH (NEIROCTO) Odkryj kluczowe informacje o First Neiro on ETH (NEIROCTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o First Neiro on ETH (NEIROCTO) Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Oficjalna strona internetowa: https://www.neiroeth.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee Kup NEIROCTO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa First Neiro on ETH (NEIROCTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla First Neiro on ETH (NEIROCTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 116.38M $ 116.38M $ 116.38M Całkowita podaż: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 116.38M $ 116.38M $ 116.38M Historyczne maksimum: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Historyczne minimum: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Aktualna cena: $ 0.00027664 $ 0.00027664 $ 0.00027664 Dowiedz się więcej o cenie First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Tokenomika First Neiro on ETH (NEIROCTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki First Neiro on ETH (NEIROCTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEIROCTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEIROCTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEIROCTO tokenomikę, poznaj cenę tokena NEIROCTOna żywo!

Historia ceny First Neiro on ETH (NEIROCTO) Analiza historii ceny NEIROCTO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEIROCTO już teraz!

Prognoza ceny NEIROCTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEIROCTO? Nasza strona z prognozami cen NEIROCTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEIROCTO już teraz!

