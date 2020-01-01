Tokenomika Neiro (NEIRO) Odkryj kluczowe informacje o Neiro (NEIRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Neiro (NEIRO) NEIRO is a meme coin on the Solana chain. NEIRO is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.neiro.lol/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CTJf74cTo3cw8acFP1YXF3QpsQUUBGBjh2k2e8xsZ6UL Kup NEIRO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Neiro (NEIRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neiro (NEIRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 769.60K $ 769.60K $ 769.60K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 769.60K $ 769.60K $ 769.60K Historyczne maksimum: $ 0.08555 $ 0.08555 $ 0.08555 Historyczne minimum: $ 0.000595375580333622 $ 0.000595375580333622 $ 0.000595375580333622 Aktualna cena: $ 0.0007696 $ 0.0007696 $ 0.0007696 Dowiedz się więcej o cenie Neiro (NEIRO)

Tokenomika Neiro (NEIRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neiro (NEIRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEIRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEIRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEIRO tokenomikę, poznaj cenę tokena NEIROna żywo!

Jak kupić NEIRO Chcesz dodać Neiro (NEIRO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEIRO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEIRO na MEXC już teraz!

Historia ceny Neiro (NEIRO) Analiza historii ceny NEIRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEIRO już teraz!

Prognoza ceny NEIRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEIRO? Nasza strona z prognozami cen NEIRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEIRO już teraz!

