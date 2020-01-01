Tokenomika Neurashi (NEI) Odkryj kluczowe informacje o Neurashi (NEI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Neurashi (NEI) Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Oficjalna strona internetowa: https://neurashi.com/ Biała księga: https://neurashi.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK Kup NEI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Neurashi (NEI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neurashi (NEI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 439.02K $ 439.02K $ 439.02K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 274.73M $ 274.73M $ 274.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Historyczne maksimum: $ 0.03864 $ 0.03864 $ 0.03864 Historyczne minimum: $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 $ 0.000406390166880781 Aktualna cena: $ 0.001598 $ 0.001598 $ 0.001598 Dowiedz się więcej o cenie Neurashi (NEI)

Tokenomika Neurashi (NEI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neurashi (NEI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEI tokenomikę, poznaj cenę tokena NEIna żywo!

Jak kupić NEI Chcesz dodać Neurashi (NEI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NEI na MEXC już teraz!

Historia ceny Neurashi (NEI) Analiza historii ceny NEI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NEI już teraz!

Prognoza ceny NEI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEI? Nasza strona z prognozami cen NEI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NEI już teraz!

