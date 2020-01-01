Tokenomika Nigella Diamond Club (NDC) Odkryj kluczowe informacje o Nigella Diamond Club (NDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nigella Diamond Club (NDC) Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Oficjalna strona internetowa: https://ndc.nigella.io Biała księga: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Kup NDC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nigella Diamond Club (NDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nigella Diamond Club (NDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.38K $ 52.38K $ 52.38K Całkowita podaż: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M Podaż w obiegu: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 626.56K $ 626.56K $ 626.56K Historyczne maksimum: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 Historyczne minimum: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 Aktualna cena: $ 0.00712 $ 0.00712 $ 0.00712 Dowiedz się więcej o cenie Nigella Diamond Club (NDC)

Tokenomika Nigella Diamond Club (NDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nigella Diamond Club (NDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNDC tokenomikę, poznaj cenę tokena NDCna żywo!

Jak kupić NDC Chcesz dodać Nigella Diamond Club (NDC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NDC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NDC na MEXC już teraz!

Historia ceny Nigella Diamond Club (NDC) Analiza historii ceny NDC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NDC już teraz!

Prognoza ceny NDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NDC? Nasza strona z prognozami cen NDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NDC już teraz!

