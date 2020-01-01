Tokenomika NAVI Protocol (NAVX) Odkryj kluczowe informacje o NAVI Protocol (NAVX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NAVI Protocol (NAVX) NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Oficjalna strona internetowa: https://www.naviprotocol.io/ Biała księga: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Kup NAVX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NAVI Protocol (NAVX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NAVI Protocol (NAVX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.47M $ 26.47M $ 26.47M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 719.72M $ 719.72M $ 719.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.78M $ 36.78M $ 36.78M Historyczne maksimum: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 Historyczne minimum: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 Aktualna cena: $ 0.03678 $ 0.03678 $ 0.03678 Dowiedz się więcej o cenie NAVI Protocol (NAVX)

Tokenomika NAVI Protocol (NAVX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NAVI Protocol (NAVX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAVX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAVX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAVX tokenomikę, poznaj cenę tokena NAVXna żywo!

Historia ceny NAVI Protocol (NAVX) Analiza historii ceny NAVX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NAVX już teraz!

Prognoza ceny NAVX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAVX? Nasza strona z prognozami cen NAVX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAVX już teraz!

