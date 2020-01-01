Tokenomika NAVI Protocol (NAVX)

Odkryj kluczowe informacje o NAVI Protocol (NAVX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.naviprotocol.io/
Biała księga:
https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/
Block Explorer:
https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX

Tokenomika i analiza cenowa NAVI Protocol (NAVX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NAVI Protocol (NAVX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 26.47M
$ 26.47M$ 26.47M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 719.72M
$ 719.72M$ 719.72M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 36.78M
$ 36.78M$ 36.78M
Historyczne maksimum:
$ 0.2849
$ 0.2849$ 0.2849
Historyczne minimum:
$ 0.029139384042176107
$ 0.029139384042176107$ 0.029139384042176107
Aktualna cena:
$ 0.03678
$ 0.03678$ 0.03678

Tokenomika NAVI Protocol (NAVX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki NAVI Protocol (NAVX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NAVX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAVX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNAVX tokenomikę, poznaj cenę tokena NAVXna żywo!

Jak kupić NAVX

Chcesz dodać NAVI Protocol (NAVX) do swojego portfolio?

Historia ceny NAVI Protocol (NAVX)

Analiza historii ceny NAVX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NAVX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAVX?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.