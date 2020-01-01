Tokenomika Nakamoto Games (NAKA) Odkryj kluczowe informacje o Nakamoto Games (NAKA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nakamoto Games (NAKA) Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Oficjalna strona internetowa: https://www.nakamoto.games/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 Kup NAKA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nakamoto Games (NAKA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nakamoto Games (NAKA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.53M Całkowita podaż: $ 180.00M Podaż w obiegu: $ 105.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.45M Historyczne maksimum: $ 3.44 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.2414

Tokenomika Nakamoto Games (NAKA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nakamoto Games (NAKA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAKA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAKA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAKA tokenomikę, poznaj cenę tokena NAKAna żywo!

Jak kupić NAKA Chcesz dodać Nakamoto Games (NAKA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NAKA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NAKA na MEXC już teraz!

Historia ceny Nakamoto Games (NAKA) Analiza historii ceny NAKA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NAKA już teraz!

Prognoza ceny NAKA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAKA? Nasza strona z prognozami cen NAKA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAKA już teraz!

