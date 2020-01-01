Tokenomika Node AI (NAIT) Odkryj kluczowe informacje o Node AI (NAIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Node AI (NAIT) A Peer-to-Peer Intelligence Market. A Peer-to-Peer Intelligence Market. Oficjalna strona internetowa: https://www.nodeai.work/ Biała księga: https://www.nodeai.work/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1510ae95447ccbc66bc2eadaa298a17427814ef2 Kup NAIT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Node AI (NAIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Node AI (NAIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 278.74M $ 278.74M $ 278.74M Historyczne maksimum: $ 0.499884 $ 0.499884 $ 0.499884 Historyczne minimum: $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 $ 0.04887070161679073 Aktualna cena: $ 0.278738 $ 0.278738 $ 0.278738 Dowiedz się więcej o cenie Node AI (NAIT)

Tokenomika Node AI (NAIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Node AI (NAIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAIT tokenomikę, poznaj cenę tokena NAITna żywo!

Historia ceny Node AI (NAIT) Analiza historii ceny NAIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NAIT już teraz!

Prognoza ceny NAIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAIT? Nasza strona z prognozami cen NAIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAIT już teraz!

