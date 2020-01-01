Tokenomika Node AI (NAIT)

Odkryj kluczowe informacje o Node AI (NAIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.


Informacje o Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.nodeai.work/
Biała księga:
https://www.nodeai.work/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1510ae95447ccbc66bc2eadaa298a17427814ef2

Tokenomika i analiza cenowa Node AI (NAIT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Node AI (NAIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 278.74M
$ 278.74M
Historyczne maksimum:
$ 0.499884
$ 0.499884
Historyczne minimum:
$ 0.04887070161679073
$ 0.04887070161679073
Aktualna cena:
$ 0.278738
$ 0.278738

Tokenomika Node AI (NAIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Node AI (NAIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NAIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAIT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNAIT tokenomikę, poznaj cenę tokena NAITna żywo!

Jak kupić NAIT

Chcesz dodać Node AI (NAIT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NAIT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Node AI (NAIT)

Analiza historii ceny NAIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NAIT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAIT? Nasza strona z prognozami cen NAIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.