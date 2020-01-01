Tokenomika MACHINA (MXNA)
Informacje o MACHINA (MXNA)
Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments.
The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.
Tokenomika i analiza cenowa MACHINA (MXNA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MACHINA (MXNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika MACHINA (MXNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki MACHINA (MXNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MXNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MXNA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMXNA tokenomikę, poznaj cenę tokena MXNAna żywo!
Historia ceny MACHINA (MXNA)
Analiza historii ceny MXNA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny MXNA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MXNA? Nasza strona z prognozami cen MXNA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
