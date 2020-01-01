Tokenomika MUBI (MUBI) Odkryj kluczowe informacje o MUBI (MUBI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MUBI (MUBI) Powers MultiBit’s entire decentralized application ecosystem. Powers MultiBit’s entire decentralized application ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://multibit.exchange/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x38e382f74dfb84608f3c1f10187f6bef5951de93 Kup MUBI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MUBI (MUBI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MUBI (MUBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Historyczne maksimum: $ 0.3845 $ 0.3845 $ 0.3845 Historyczne minimum: $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 $ 0.000888612665530881 Aktualna cena: $ 0.002964 $ 0.002964 $ 0.002964 Dowiedz się więcej o cenie MUBI (MUBI)

Tokenomika MUBI (MUBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MUBI (MUBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MUBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MUBI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMUBI tokenomikę, poznaj cenę tokena MUBIna żywo!

Jak kupić MUBI Chcesz dodać MUBI (MUBI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MUBI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MUBI na MEXC już teraz!

Historia ceny MUBI (MUBI) Analiza historii ceny MUBI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MUBI już teraz!

Prognoza ceny MUBI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MUBI? Nasza strona z prognozami cen MUBI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MUBI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!