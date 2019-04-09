Tokenomika MultiVAC (MTV) Odkryj kluczowe informacje o MultiVAC (MTV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MultiVAC (MTV) MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It's a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world's first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. Oficjalna strona internetowa: https://www.mtv.ac/ Biała księga: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://e.mtv.ac

Tokenomika i analiza cenowa MultiVAC (MTV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MultiVAC (MTV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Historyczne maksimum: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Historyczne minimum: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 Aktualna cena: $ 0.0004777 $ 0.0004777 $ 0.0004777 Dowiedz się więcej o cenie MultiVAC (MTV)

Tokenomika MultiVAC (MTV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MultiVAC (MTV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MTV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MTV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMTV tokenomikę, poznaj cenę tokena MTVna żywo!

Historia ceny MultiVAC (MTV) Analiza historii ceny MTV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MTV już teraz!

Prognoza ceny MTV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MTV? Nasza strona z prognozami cen MTV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MTV już teraz!

