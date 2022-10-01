Tokenomika MSQUARE (MSQ) Odkryj kluczowe informacje o MSQUARE (MSQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MSQUARE (MSQ) MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform. Oficjalna strona internetowa: https://globalmsq.com Biała księga: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Kup MSQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MSQUARE (MSQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MSQUARE (MSQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.25M $ 37.25M $ 37.25M Całkowita podaż: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Podaż w obiegu: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 161.15M $ 161.15M $ 161.15M Historyczne maksimum: $ 60 $ 60 $ 60 Historyczne minimum: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 Aktualna cena: $ 6.218 $ 6.218 $ 6.218 Dowiedz się więcej o cenie MSQUARE (MSQ)

Tokenomika MSQUARE (MSQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MSQUARE (MSQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MSQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MSQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMSQ tokenomikę, poznaj cenę tokena MSQna żywo!

Jak kupić MSQ Chcesz dodać MSQUARE (MSQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MSQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MSQ na MEXC już teraz!

Historia ceny MSQUARE (MSQ) Analiza historii ceny MSQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MSQ już teraz!

Prognoza ceny MSQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MSQ? Nasza strona z prognozami cen MSQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MSQ już teraz!

