Tokenomika Movement (MOVE) Odkryj kluczowe informacje o Movement (MOVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Movement (MOVE) Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Oficjalna strona internetowa: https://www.movementnetwork.xyz Biała księga: https://docs.movementnetwork.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 Kup MOVE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Movement (MOVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Movement (MOVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 309.93M $ 309.93M $ 309.93M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B Historyczne maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Historyczne minimum: $ 0.11159400201068152 $ 0.11159400201068152 $ 0.11159400201068152 Aktualna cena: $ 0.1127 $ 0.1127 $ 0.1127 Dowiedz się więcej o cenie Movement (MOVE)

Tokenomika Movement (MOVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Movement (MOVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOVE tokenomikę, poznaj cenę tokena MOVEna żywo!

Jak kupić MOVE Chcesz dodać Movement (MOVE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MOVE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MOVE na MEXC już teraz!

Historia ceny Movement (MOVE) Analiza historii ceny MOVE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOVE już teraz!

Prognoza ceny MOVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOVE? Nasza strona z prognozami cen MOVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOVE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!