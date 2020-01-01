Tokenomika MoonEdge (MOONED) Odkryj kluczowe informacje o MoonEdge (MOONED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MoonEdge (MOONED) MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Oficjalna strona internetowa: https://moonedge.finance/ Biała księga: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b Kup MOONED teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MoonEdge (MOONED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MoonEdge (MOONED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 344.20K $ 344.20K $ 344.20K Historyczne maksimum: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 Historyczne minimum: $ 0.001713354483111149 $ 0.001713354483111149 $ 0.001713354483111149 Aktualna cena: $ 0.001721 $ 0.001721 $ 0.001721 Dowiedz się więcej o cenie MoonEdge (MOONED)

Tokenomika MoonEdge (MOONED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MoonEdge (MOONED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOONED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOONED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOONED tokenomikę, poznaj cenę tokena MOONEDna żywo!

Jak kupić MOONED Chcesz dodać MoonEdge (MOONED) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MOONED, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MOONED na MEXC już teraz!

Historia ceny MoonEdge (MOONED) Analiza historii ceny MOONED pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOONED już teraz!

Prognoza ceny MOONED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOONED? Nasza strona z prognozami cen MOONED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOONED już teraz!

