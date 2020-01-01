Tokenomika Bondex (BDXN) Odkryj kluczowe informacje o Bondex (BDXN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bondex (BDXN) Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities. Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://bondex.app/ Biała księga: https://bondex.gitbook.io/bondex/whitepaper-2.0 Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091 Kup BDXN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bondex (BDXN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bondex (BDXN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.86M $ 37.86M $ 37.86M Historyczne maksimum: $ 2 $ 2 $ 2 Historyczne minimum: $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 Aktualna cena: $ 0.03786 $ 0.03786 $ 0.03786 Dowiedz się więcej o cenie Bondex (BDXN)

Tokenomika Bondex (BDXN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bondex (BDXN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BDXN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDXN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBDXN tokenomikę, poznaj cenę tokena BDXNna żywo!

