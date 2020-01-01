Tokenomika Bondex (BDXN)

Informacje o Bondex (BDXN)

Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.

Oficjalna strona internetowa:
https://bondex.app/
Biała księga:
https://bondex.gitbook.io/bondex/whitepaper-2.0
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091

Tokenomika i analiza cenowa Bondex (BDXN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bondex (BDXN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 160.00M
$ 160.00M$ 160.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 37.86M
$ 37.86M$ 37.86M
Historyczne maksimum:
$ 2
$ 2$ 2
Historyczne minimum:
$ 0.02794707527092435
$ 0.02794707527092435$ 0.02794707527092435
Aktualna cena:
$ 0.03786
$ 0.03786$ 0.03786

Tokenomika Bondex (BDXN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Bondex (BDXN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BDXN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDXN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBDXN tokenomikę, poznaj cenę tokena BDXNna żywo!

Jak kupić BDXN

Chcesz dodać Bondex (BDXN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BDXN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Bondex (BDXN)

Analiza historii ceny BDXN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BDXN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BDXN? Nasza strona z prognozami cen BDXN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.