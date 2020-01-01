Tokenomika Helium Mobile (MOBILE) Odkryj kluczowe informacje o Helium Mobile (MOBILE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Helium Mobile (MOBILE) Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.helium.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Kup MOBILE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Helium Mobile (MOBILE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Helium Mobile (MOBILE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.94M $ 26.94M $ 26.94M Całkowita podaż: $ 100.88B $ 100.88B $ 100.88B Podaż w obiegu: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.45M $ 30.45M $ 30.45M Historyczne maksimum: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Historyczne minimum: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 Aktualna cena: $ 0.0003018 $ 0.0003018 $ 0.0003018 Dowiedz się więcej o cenie Helium Mobile (MOBILE)

Tokenomika Helium Mobile (MOBILE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Helium Mobile (MOBILE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOBILE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOBILE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOBILE tokenomikę, poznaj cenę tokena MOBILEna żywo!

Jak kupić MOBILE Chcesz dodać Helium Mobile (MOBILE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MOBILE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MOBILE na MEXC już teraz!

Historia ceny Helium Mobile (MOBILE) Analiza historii ceny MOBILE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOBILE już teraz!

Prognoza ceny MOBILE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOBILE? Nasza strona z prognozami cen MOBILE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOBILE już teraz!

