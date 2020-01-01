Tokenomika Mantle (MNT) Odkryj kluczowe informacje o Mantle (MNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mantle (MNT) Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://group.mantle.xyz/ Biała księga: https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access Block Explorer: https://mantlescan.xyz/ Kup MNT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mantle (MNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mantle (MNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.27B $ 5.27B $ 5.27B Całkowita podaż: $ 6.22B $ 6.22B $ 6.22B Podaż w obiegu: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.08B $ 10.08B $ 10.08B Historyczne maksimum: $ 1.9074 $ 1.9074 $ 1.9074 Historyczne minimum: $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 Aktualna cena: $ 1.6202 $ 1.6202 $ 1.6202 Dowiedz się więcej o cenie Mantle (MNT)

Tokenomika Mantle (MNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mantle (MNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNT tokenomikę, poznaj cenę tokena MNTna żywo!

Jak kupić MNT Chcesz dodać Mantle (MNT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MNT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MNT na MEXC już teraz!

Historia ceny Mantle (MNT) Analiza historii ceny MNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MNT już teraz!

Prognoza ceny MNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MNT? Nasza strona z prognozami cen MNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MNT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!