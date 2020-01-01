Tokenomika MANSORY (MNSRY) Odkryj kluczowe informacje o MANSORY (MNSRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MANSORY (MNSRY) MANSORY is more than tradition, more than racing, more than just a token. MANSORY is more than tradition, more than racing, more than just a token. Oficjalna strona internetowa: https://www.mansory.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/1xdtu7y3LkkrVCAbm5KGKfYzq1qgKhxxk5AaJBqpump Kup MNSRY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MANSORY (MNSRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MANSORY (MNSRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.75M $ 22.75M $ 22.75M Całkowita podaż: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M Podaż w obiegu: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.28M $ 25.28M $ 25.28M Historyczne maksimum: $ 0.0896 $ 0.0896 $ 0.0896 Historyczne minimum: $ 0.000105327784649979 $ 0.000105327784649979 $ 0.000105327784649979 Aktualna cena: $ 0.02528 $ 0.02528 $ 0.02528 Dowiedz się więcej o cenie MANSORY (MNSRY)

Tokenomika MANSORY (MNSRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MANSORY (MNSRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNSRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNSRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNSRY tokenomikę, poznaj cenę tokena MNSRYna żywo!

Jak kupić MNSRY Chcesz dodać MANSORY (MNSRY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MNSRY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MNSRY na MEXC już teraz!

Historia ceny MANSORY (MNSRY) Analiza historii ceny MNSRY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MNSRY już teraz!

Prognoza ceny MNSRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MNSRY? Nasza strona z prognozami cen MNSRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MNSRY już teraz!

