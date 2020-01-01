Tokenomika MongolNFT (MNFT) Odkryj kluczowe informacje o MongolNFT (MNFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MongolNFT (MNFT) MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects. MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects. Oficjalna strona internetowa: https://mnftcoin.com/ Biała księga: https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d Kup MNFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MongolNFT (MNFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MongolNFT (MNFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Całkowita podaż: $ 161.47B $ 161.47B $ 161.47B Podaż w obiegu: $ 142.32B $ 142.32B $ 142.32B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Historyczne maksimum: $ 0.003539 $ 0.003539 $ 0.003539 Historyczne minimum: $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 Aktualna cena: $ 0.000011581 $ 0.000011581 $ 0.000011581 Dowiedz się więcej o cenie MongolNFT (MNFT)

Tokenomika MongolNFT (MNFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MongolNFT (MNFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNFT tokenomikę, poznaj cenę tokena MNFTna żywo!

Jak kupić MNFT Chcesz dodać MongolNFT (MNFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MNFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MNFT na MEXC już teraz!

Historia ceny MongolNFT (MNFT) Analiza historii ceny MNFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MNFT już teraz!

Prognoza ceny MNFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MNFT? Nasza strona z prognozami cen MNFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MNFT już teraz!

