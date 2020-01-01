Tokenomika MetaMUI (MMUI) Odkryj kluczowe informacje o MetaMUI (MMUI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MetaMUI (MMUI) MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Oficjalna strona internetowa: https://sovereignwallet.network/ Biała księga: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Block Explorer: https://scan.metamui.id/dashboard Kup MMUI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MetaMUI (MMUI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MetaMUI (MMUI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.00M $ 27.00M $ 27.00M Całkowita podaż: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Podaż w obiegu: $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.36M $ 45.36M $ 45.36M Historyczne maksimum: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 Historyczne minimum: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Aktualna cena: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 Dowiedz się więcej o cenie MetaMUI (MMUI)

Tokenomika MetaMUI (MMUI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MetaMUI (MMUI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MMUI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMUI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMMUI tokenomikę, poznaj cenę tokena MMUIna żywo!

Jak kupić MMUI Chcesz dodać MetaMUI (MMUI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MMUI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MMUI na MEXC już teraz!

Historia ceny MetaMUI (MMUI) Analiza historii ceny MMUI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MMUI już teraz!

Prognoza ceny MMUI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MMUI? Nasza strona z prognozami cen MMUI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MMUI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

