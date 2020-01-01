Tokenomika MKR (MKR) Odkryj kluczowe informacje o MKR (MKR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MKR (MKR) DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc. Oficjalna strona internetowa: https://makerdao.com/ Biała księga: https://makerdao.com/en/whitepaper/#overview-of-the-dai-stablecoin-system

Tokenomika i analiza cenowa MKR (MKR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MKR (MKR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- --

Tokenomika MKR (MKR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MKR (MKR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MKR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MKR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić MKR Chcesz dodać MKR (MKR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MKR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny MKR (MKR) Analiza historii ceny MKR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MKR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MKR? Nasza strona z prognozami cen MKR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

