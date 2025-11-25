Tokenomika Mitosis (MITO)
Tokenomika i analiza cenowa Mitosis (MITO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mitosis (MITO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Mitosis (MITO)
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
Tokenomika Mitosis (MITO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Mitosis (MITO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MITO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MITO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Historia ceny Mitosis (MITO)
Analiza historii ceny MITO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny MITO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MITO? Nasza strona z prognozami cen MITO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
