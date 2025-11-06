Co to jest Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Prognoza ceny Mitosis (w USD)

Jaka będzie wartość Mitosis (MITO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mitosis (MITO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mitosis.

Tokenomika Mitosis (MITO)

Zrozumienie tokenomiki Mitosis (MITO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MITOjuż teraz!

Zasoby Mitosis

Aby lepiej zrozumieć Mitosis, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Mitosis Jaka jest dziś wartość Mitosis (MITO)? Aktualna cena MITO w USD wynosi 0.10678USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena MITO do USD? $ 0.10678 . Sprawdź Aktualna cena MITO w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mitosis? Kapitalizacja rynkowa dla MITO wynosi $ 20.96M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż MITO w obiegu? W obiegu MITO znajduje się 196.27M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MITO? MITO osiąga ATH w wysokości -- USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MITO? MITO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD . Jaki jest wolumen obrotu MITO? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MITO wynosi $ 438.37K USD . Czy w tym roku MITO pójdzie wyżej? MITO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MITO , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe Mitosis (MITO)

