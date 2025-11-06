GiełdaDEX+
Aktualna cena Mitosis to 0.10678 USD. Śledź aktualizacje cen MITO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MITO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MITO

Informacje o cenie MITO

Czym jest MITO

Biała księga MITO

Oficjalna strona internetowa MITO

Tokenomika MITO

Prognoza cen MITO

Historia MITO

Przewodnik zakupowy MITO

Przelicznik MITO-fiat

MITO na spot

USDT-M Futures MITO

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Mitosis

Cena Mitosis(MITO)

Aktualna cena 1 MITO do USD:

$0.10678
$0.10678
+19.40%1D
USD
Mitosis (MITO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:03:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Mitosis (MITO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.08263
$ 0.08263
Minimum 24h
$ 0.14681
$ 0.14681
Maksimum 24h

$ 0.08263
$ 0.08263

$ 0.14681
$ 0.14681

--
----

--
----

-8.93%

+19.40%

-3.50%

-3.50%

Aktualna cena Mitosis (MITO) wynosi $ 0.10678. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MITO wahał się między $ 0.08263 a $ 0.14681, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MITO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MITO zmieniły się o -8.93% w ciągu ostatniej godziny, o +19.40% w ciągu 24 godzin i o -3.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mitosis (MITO)

$ 20.96M
$ 20.96M

$ 438.37K
$ 438.37K

$ 106.78M
$ 106.78M

196.27M
196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

19.62%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Mitosis wynosi $ 20.96M, przy $ 438.37K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MITO w obiegu wynosi 196.27M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 106.78M.

Historia ceny Mitosis (MITO) – USD

Śledź zmiany ceny Mitosis dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0173495+19.40%
30 Dni$ -0.05482-33.93%
60 dni$ -0.12633-54.20%
90 dni$ +0.09678+967.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Mitosis

DziśMITO odnotował zmianę $ +0.0173495 (+19.40%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Mitosis

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05482 (-33.93%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Mitosis

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MITO o $ -0.12633(-54.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Mitosis

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.09678 (+967.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Mitosis (MITO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Mitosis.

Co to jest Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Mitosis. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MITO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Mitosis na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Mitosis będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Mitosis (w USD)

Jaka będzie wartość Mitosis (MITO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mitosis (MITO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mitosis.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mitosis!

Tokenomika Mitosis (MITO)

Zrozumienie tokenomiki Mitosis (MITO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MITOjuż teraz!

Jak kupić Mitosis (MITO)

Szukasz jak kupić Mitosis? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Mitosis na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MITO na lokalne waluty

1 Mitosis(MITO) do VND
2,809.9157
1 Mitosis(MITO) do AUD
A$0.1633734
1 Mitosis(MITO) do GBP
0.0811528
1 Mitosis(MITO) do EUR
0.0918308
1 Mitosis(MITO) do USD
$0.10678
1 Mitosis(MITO) do MYR
RM0.4463404
1 Mitosis(MITO) do TRY
4.4965058
1 Mitosis(MITO) do JPY
¥16.33734
1 Mitosis(MITO) do ARS
ARS$154.9772886
1 Mitosis(MITO) do RUB
8.6854852
1 Mitosis(MITO) do INR
9.4617758
1 Mitosis(MITO) do IDR
Rp1,779.6659548
1 Mitosis(MITO) do PHP
6.273325
1 Mitosis(MITO) do EGP
￡E.5.061372
1 Mitosis(MITO) do BRL
R$0.5723408
1 Mitosis(MITO) do CAD
C$0.1505598
1 Mitosis(MITO) do BDT
13.0122108
1 Mitosis(MITO) do NGN
154.08354
1 Mitosis(MITO) do COP
$410.691897
1 Mitosis(MITO) do ZAR
R.1.8590398
1 Mitosis(MITO) do UAH
4.4911668
1 Mitosis(MITO) do TZS
T.Sh.262.35846
1 Mitosis(MITO) do VES
Bs23.81194
1 Mitosis(MITO) do CLP
$100.80032
1 Mitosis(MITO) do PKR
Rs30.1802992
1 Mitosis(MITO) do KZT
56.0819238
1 Mitosis(MITO) do THB
฿3.4639432
1 Mitosis(MITO) do TWD
NT$3.3005698
1 Mitosis(MITO) do AED
د.إ0.3918826
1 Mitosis(MITO) do CHF
Fr0.085424
1 Mitosis(MITO) do HKD
HK$0.8296806
1 Mitosis(MITO) do AMD
֏40.848689
1 Mitosis(MITO) do MAD
.د.م0.9941218
1 Mitosis(MITO) do MXN
$1.986108
1 Mitosis(MITO) do SAR
ريال0.400425
1 Mitosis(MITO) do ETB
Br16.3715096
1 Mitosis(MITO) do KES
KSh13.8002472
1 Mitosis(MITO) do JOD
د.أ0.07570702
1 Mitosis(MITO) do PLN
0.3940182
1 Mitosis(MITO) do RON
лв0.4708998
1 Mitosis(MITO) do SEK
kr1.019749
1 Mitosis(MITO) do BGN
лв0.181526
1 Mitosis(MITO) do HUF
Ft35.9037072
1 Mitosis(MITO) do CZK
2.2616004
1 Mitosis(MITO) do KWD
د.ك0.03278146
1 Mitosis(MITO) do ILS
0.347035
1 Mitosis(MITO) do BOB
Bs0.736782
1 Mitosis(MITO) do AZN
0.181526
1 Mitosis(MITO) do TJS
SM0.987715
1 Mitosis(MITO) do GEL
0.2893738
1 Mitosis(MITO) do AOA
Kz97.783785
1 Mitosis(MITO) do BHD
.د.ب0.04014928
1 Mitosis(MITO) do BMD
$0.10678
1 Mitosis(MITO) do DKK
kr0.6919344
1 Mitosis(MITO) do HNL
L2.8147208
1 Mitosis(MITO) do MUR
4.9140156
1 Mitosis(MITO) do NAD
$1.857972
1 Mitosis(MITO) do NOK
kr1.089156
1 Mitosis(MITO) do NZD
$0.1879328
1 Mitosis(MITO) do PAB
B/.0.10678
1 Mitosis(MITO) do PGK
K0.453815
1 Mitosis(MITO) do QAR
ر.ق0.3886792
1 Mitosis(MITO) do RSD
дин.10.8776786
1 Mitosis(MITO) do UZS
soʻm1,271.1902728
1 Mitosis(MITO) do ALL
L8.9737912
1 Mitosis(MITO) do ANG
ƒ0.1911362
1 Mitosis(MITO) do AWG
ƒ0.192204
1 Mitosis(MITO) do BBD
$0.21356
1 Mitosis(MITO) do BAM
KM0.181526
1 Mitosis(MITO) do BIF
Fr314.89422
1 Mitosis(MITO) do BND
$0.138814
1 Mitosis(MITO) do BSD
$0.10678
1 Mitosis(MITO) do JMD
$17.186241
1 Mitosis(MITO) do KHR
428.8348868
1 Mitosis(MITO) do KMF
Fr45.48828
1 Mitosis(MITO) do LAK
2,321.3043014
1 Mitosis(MITO) do LKR
රු32.5241202
1 Mitosis(MITO) do MDL
L1.820599
1 Mitosis(MITO) do MGA
Ar480.99051
1 Mitosis(MITO) do MOP
P0.85424
1 Mitosis(MITO) do MVR
1.644412
1 Mitosis(MITO) do MWK
MK185.3818258
1 Mitosis(MITO) do MZN
MT6.828581
1 Mitosis(MITO) do NPR
रु15.1563532
1 Mitosis(MITO) do PYG
757.28376
1 Mitosis(MITO) do RWF
Fr155.15134
1 Mitosis(MITO) do SBD
$0.8777316
1 Mitosis(MITO) do SCR
1.4639538
1 Mitosis(MITO) do SRD
$4.116369
1 Mitosis(MITO) do SVC
$0.9332572
1 Mitosis(MITO) do SZL
L1.8643788
1 Mitosis(MITO) do TMT
m0.37373
1 Mitosis(MITO) do TND
د.ت0.31638914
1 Mitosis(MITO) do TTD
$0.7229006
1 Mitosis(MITO) do UGX
Sh373.30288
1 Mitosis(MITO) do XAF
Fr60.8646
1 Mitosis(MITO) do XCD
$0.288306
1 Mitosis(MITO) do XOF
Fr60.8646
1 Mitosis(MITO) do XPF
Fr10.99834
1 Mitosis(MITO) do BWP
P1.4404622
1 Mitosis(MITO) do BZD
$0.2146278
1 Mitosis(MITO) do CVE
$10.2626258
1 Mitosis(MITO) do DJF
Fr18.90006
1 Mitosis(MITO) do DOP
$6.8531404
1 Mitosis(MITO) do DZD
د.ج13.982841
1 Mitosis(MITO) do FJD
$0.2434584
1 Mitosis(MITO) do GNF
Fr928.4521
1 Mitosis(MITO) do GTQ
Q0.8179348
1 Mitosis(MITO) do GYD
$22.3341048
1 Mitosis(MITO) do ISK
kr13.56106

Zasoby Mitosis

Aby lepiej zrozumieć Mitosis, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Mitosis
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Mitosis

Jaka jest dziś wartość Mitosis (MITO)?
Aktualna cena MITO w USD wynosi 0.10678USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MITO do USD?
Aktualna cena MITO w USD wynosi $ 0.10678. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mitosis?
Kapitalizacja rynkowa dla MITO wynosi $ 20.96M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MITO w obiegu?
W obiegu MITO znajduje się 196.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MITO?
MITO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MITO?
MITO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu MITO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MITO wynosi $ 438.37K USD.
Czy w tym roku MITO pójdzie wyżej?
MITO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MITO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:03:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Mitosis (MITO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MITO do USD

Kwota

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.10678 USD

Handluj MITO

MITO/USDT
$0.10678
$0.10678
+19.95%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,281.91

$3,403.57

$160.89

$0.9999

$1,477.77

$103,281.91

$3,403.57

$160.89

$2.3398

$1.0859

$0.00000

$0.00000

$0.03596

$0.00433

$0.00664

$0.000011945

$0.0000000605

$0.1939

$1.4701

$0.02037

