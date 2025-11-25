Tokenomika Black Mirror (MIRROR)

Odkryj kluczowe informacje o Black Mirror (MIRROR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 05:02:31 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Black Mirror (MIRROR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Black Mirror (MIRROR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 323.92K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 95.98M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.38M
Historyczne maksimum:
$ 0.08779
Historyczne minimum:
$ 0.003277483783694773
Aktualna cena:
$ 0.003375
Informacje o Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.blackmirrorclub.com/
Biała księga:
https://www.blackmirrorclub.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Tokenomika Black Mirror (MIRROR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Black Mirror (MIRROR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MIRROR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIRROR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMIRROR tokenomikę, poznaj cenę tokena MIRRORna żywo!

Jak kupić MIRROR

Chcesz dodać Black Mirror (MIRROR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MIRROR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Black Mirror (MIRROR)

Analiza historii ceny MIRROR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MIRROR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIRROR? Nasza strona z prognozami cen MIRROR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

