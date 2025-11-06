GiełdaDEX+
Aktualna cena Black Mirror to 0.007586 USD. Śledź aktualizacje cen MIRROR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MIRROR łatwo w MEXC już teraz.

Logo Black Mirror

Cena Black Mirror(MIRROR)

Aktualna cena 1 MIRROR do USD:

$0.007589
+2.29%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:03:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Black Mirror (MIRROR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00712
Minimum 24h
$ 0.008005
Maksimum 24h

$ 0.00712
$ 0.008005
$ 0.08619121021102388
$ 0.007472067411223611
-0.70%

+2.29%

-18.28%

-18.28%

Aktualna cena Black Mirror (MIRROR) wynosi $ 0.007586. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIRROR wahał się między $ 0.00712 a $ 0.008005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MIRROR w historii to $ 0.08619121021102388, a najniższy to $ 0.007472067411223611.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MIRROR zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +2.29% w ciągu 24 godzin i o -18.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Black Mirror (MIRROR)

No.2270

$ 728.08K
$ 88.68K
$ 7.59M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Black Mirror wynosi $ 728.08K, przy $ 88.68K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIRROR w obiegu wynosi 95.98M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.59M.

Historia ceny Black Mirror (MIRROR) – USD

Śledź zmiany ceny Black Mirror dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001699+2.29%
30 Dni$ -0.019414-71.91%
60 dni$ -0.012414-62.07%
90 dni$ -0.012414-62.07%
Dzisiejsza zmiana ceny Black Mirror

DziśMIRROR odnotował zmianę $ +0.0001699 (+2.29%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Black Mirror

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.019414 (-71.91%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Black Mirror

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MIRROR o $ -0.012414(-62.07%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Black Mirror

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.012414 (-62.07%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Black Mirror (MIRROR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Black Mirror.

Co to jest Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Black Mirror. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MIRROR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Black Mirror na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Black Mirror będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Black Mirror (w USD)

Jaka będzie wartość Black Mirror (MIRROR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Black Mirror (MIRROR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Black Mirror.

Sprawdź teraz prognozę ceny Black Mirror!

Tokenomika Black Mirror (MIRROR)

Zrozumienie tokenomiki Black Mirror (MIRROR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MIRRORjuż teraz!

Jak kupić Black Mirror (MIRROR)

Szukasz jak kupić Black Mirror? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Black Mirror na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MIRROR na lokalne waluty

Zasoby Black Mirror

Aby lepiej zrozumieć Black Mirror, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Black Mirror
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Black Mirror

Jaka jest dziś wartość Black Mirror (MIRROR)?
Aktualna cena MIRROR w USD wynosi 0.007586USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MIRROR do USD?
Aktualna cena MIRROR w USD wynosi $ 0.007586. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Black Mirror?
Kapitalizacja rynkowa dla MIRROR wynosi $ 728.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MIRROR w obiegu?
W obiegu MIRROR znajduje się 95.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MIRROR?
MIRROR osiąga ATH w wysokości 0.08619121021102388 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MIRROR?
MIRROR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.007472067411223611 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MIRROR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MIRROR wynosi $ 88.68K USD.
Czy w tym roku MIRROR pójdzie wyżej?
MIRROR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MIRROR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:03:15 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

