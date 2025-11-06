Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Black Mirror na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MIRROR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Black Mirror
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Black Mirror
$0.007674
+3.43%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:35:44 (UTC+8)

Prognoza ceny Black Mirror na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Black Mirror może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.007674.

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Black Mirror może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.008057.

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MIRROR na 2027 rok wyniesie $ 0.008460 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MIRROR na 2028 rok wyniesie $ 0.008883 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MIRROR w 2029 roku wyniesie $ 0.009327 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MIRROR w 2030 roku wyniesie $ 0.009794 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Black Mirror może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.015953.

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Black Mirror może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.025986.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.007674
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008057
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008460
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008883
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009327
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009794
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010283
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010798
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.011337
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011904
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012500
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013125
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013781
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014470
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015193
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015953
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Black Mirror na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.007674
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.007675
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.007681
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.007705
    0.41%
Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na dziś

Przewidywana cena dla MIRROR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.007674. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Black Mirror (MIRROR) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MIRROR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.007675. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Black Mirror (MIRROR) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MIRROR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.007681. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Black Mirror (MIRROR) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MIRROR wynosi $0.007705. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Black Mirror

$ 0.007674
+3.43%

$ 736.53K
95.98M
$ 94.57K
--

Najnowsza cena MIRROR to $ 0.007674. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +3.43%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 94.57K.
Ponadto MIRROR ma podaż w obiegu wynoszącą 95.98M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 736.53K.

Jak kupić Black Mirror (MIRROR)

Próbujesz kupić MIRROR? Teraz możesz kupować MIRROR za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Black Mirror i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić MIRROR teraz

Historyczna cena Black Mirror

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Black Mirror, cena Black Mirror wynosi 0.007674USD. Podaż w obiegu Black Mirror (MIRROR) wynosi 0.00 MIRROR, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $736.53K.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.03%
    $ 0.000217
    $ 0.008005
    $ 0.007225
  • 7 D
    -0.17%
    $ -0.001674
    $ 0.009677
    $ 0.00712
  • 30 Dni
    -0.64%
    $ -0.014206
    $ 0.02251
    $ 0.00712
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Black Mirror zanotował zmianę ceny o $0.000217, co stanowi 0.03% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Black Mirror osiągnął maksimum na poziomie $0.009677 i minimum na poziomie $0.00712. Zanotowano zmianę ceny o -0.17%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał MIRROR do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Black Mirror o -0.64%, co odpowiada około $-0.014206 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MIRROR.

Sprawdź pełną historię cen Black Mirror, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen MIRROR

Jak działa moduł przewidywania ceny Black Mirror (MIRROR)?

Moduł predykcji ceny Black Mirror to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MIRROR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Black Mirror na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MIRROR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Black Mirror. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MIRROR.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MIRROR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Black Mirror.

Dlaczego prognoaza ceny MIRROR jest ważna?

Prognozy cen MIRROR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:35:44 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.