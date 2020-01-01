Tokenomika Mira (MIRA) Odkryj kluczowe informacje o Mira (MIRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mira (MIRA) Mira is the decentralized verification network that makes AI outputs trustworthy. By transforming AI-generated content into verifiable claims and using blockchain consensus across multiple AI models, Mira eliminates the need for human verification. Mira is the decentralized verification network that makes AI outputs trustworthy. By transforming AI-generated content into verifiable claims and using blockchain consensus across multiple AI models, Mira eliminates the need for human verification. Oficjalna strona internetowa: https://mira.network/ Biała księga: https://mira.network/research/mira-whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x7AaFD31a321d3627b30A8e2171264B56852187fe Kup MIRA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mira (MIRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mira (MIRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 191.24M $ 191.24M $ 191.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Mira (MIRA)

Tokenomika Mira (MIRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mira (MIRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIRA tokenomikę, poznaj cenę tokena MIRAna żywo!

Jak kupić MIRA Chcesz dodać Mira (MIRA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MIRA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MIRA na MEXC już teraz!

Historia ceny Mira (MIRA) Analiza historii ceny MIRA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MIRA już teraz!

Prognoza ceny MIRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIRA? Nasza strona z prognozami cen MIRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MIRA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!