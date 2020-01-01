Tokenomika Micro GPT (MICRO) Odkryj kluczowe informacje o Micro GPT (MICRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Micro GPT (MICRO) MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, Oficjalna strona internetowa: https://www.microgpt.io/ Biała księga: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5 Kup MICRO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Micro GPT (MICRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Micro GPT (MICRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 535.88K $ 535.88K $ 535.88K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 715.00K $ 715.00K $ 715.00K Historyczne maksimum: $ 0.05591 $ 0.05591 $ 0.05591 Historyczne minimum: $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 Aktualna cena: $ 0.000715 $ 0.000715 $ 0.000715 Dowiedz się więcej o cenie Micro GPT (MICRO)

Tokenomika Micro GPT (MICRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Micro GPT (MICRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MICRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MICRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMICRO tokenomikę, poznaj cenę tokena MICROna żywo!

Jak kupić MICRO Chcesz dodać Micro GPT (MICRO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MICRO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MICRO na MEXC już teraz!

Historia ceny Micro GPT (MICRO) Analiza historii ceny MICRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MICRO już teraz!

Prognoza ceny MICRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MICRO? Nasza strona z prognozami cen MICRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MICRO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!