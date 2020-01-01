Tokenomika Micro GPT (MICRO)

Informacje o Micro GPT (MICRO)

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Oficjalna strona internetowa:
https://www.microgpt.io/
Biała księga:
https://microgpt.gitbook.io/microgpt
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5

Tokenomika i analiza cenowa Micro GPT (MICRO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Micro GPT (MICRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 535.88K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 749.49M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 715.00K
Historyczne maksimum:
$ 0.05591
Historyczne minimum:
$ 0.000476789213184707
Aktualna cena:
$ 0.000715
Tokenomika Micro GPT (MICRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Micro GPT (MICRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MICRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MICRO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMICRO tokenomikę, poznaj cenę tokena MICROna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.