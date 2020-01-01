Tokenomika METANIA GAMES (METANIA) Odkryj kluczowe informacje o METANIA GAMES (METANIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o METANIA GAMES (METANIA) Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Oficjalna strona internetowa: https://metania.games Biała księga: https://whitepaper.metania.games/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 Kup METANIA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa METANIA GAMES (METANIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla METANIA GAMES (METANIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.03M $ 13.03M $ 13.03M Historyczne maksimum: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 Historyczne minimum: $ 0.024063566170891768 $ 0.024063566170891768 $ 0.024063566170891768 Aktualna cena: $ 0.02606 $ 0.02606 $ 0.02606 Dowiedz się więcej o cenie METANIA GAMES (METANIA)

Tokenomika METANIA GAMES (METANIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki METANIA GAMES (METANIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów METANIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów METANIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMETANIA tokenomikę, poznaj cenę tokena METANIAna żywo!

Jak kupić METANIA Chcesz dodać METANIA GAMES (METANIA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu METANIA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować METANIA na MEXC już teraz!

Historia ceny METANIA GAMES (METANIA) Analiza historii ceny METANIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny METANIA już teraz!

Prognoza ceny METANIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać METANIA? Nasza strona z prognozami cen METANIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena METANIA już teraz!

