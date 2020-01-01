Tokenomika Memes AI (MEMESAI) Odkryj kluczowe informacje o Memes AI (MEMESAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Memes AI (MEMESAI) Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Block Explorer: https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump Kup MEMESAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Memes AI (MEMESAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memes AI (MEMESAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Historyczne maksimum: $ 0.125678 $ 0.125678 $ 0.125678 Historyczne minimum: $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 Aktualna cena: $ 0.001101 $ 0.001101 $ 0.001101 Dowiedz się więcej o cenie Memes AI (MEMESAI)

Tokenomika Memes AI (MEMESAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Memes AI (MEMESAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMESAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMESAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEMESAI tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMESAIna żywo!

Jak kupić MEMESAI Chcesz dodać Memes AI (MEMESAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEMESAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MEMESAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Memes AI (MEMESAI) Analiza historii ceny MEMESAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEMESAI już teraz!

Prognoza ceny MEMESAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEMESAI? Nasza strona z prognozami cen MEMESAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEMESAI już teraz!

