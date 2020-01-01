Tokenomika Metagalaxy Land (MEGALAND) Odkryj kluczowe informacje o Metagalaxy Land (MEGALAND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Metagalaxy Land (MEGALAND) MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Oficjalna strona internetowa: https://metagalaxyland.com/ Biała księga: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Kup MEGALAND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Metagalaxy Land (MEGALAND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Metagalaxy Land (MEGALAND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 111.70K $ 111.70K $ 111.70K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 111.70K $ 111.70K $ 111.70K Historyczne maksimum: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 Historyczne minimum: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 Aktualna cena: $ 0.0001117 $ 0.0001117 $ 0.0001117 Dowiedz się więcej o cenie Metagalaxy Land (MEGALAND)

Tokenomika Metagalaxy Land (MEGALAND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Metagalaxy Land (MEGALAND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEGALAND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEGALAND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEGALAND tokenomikę, poznaj cenę tokena MEGALANDna żywo!

