Informacje o Medieval Empires (MEE) Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Oficjalna strona internetowa: https://www.medievalempires.com/ Biała księga: https://whitepaper.medievalempires.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Kup MEE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Medieval Empires (MEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Medieval Empires (MEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Całkowita podaż: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Podaż w obiegu: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.87M $ 12.87M $ 12.87M Historyczne maksimum: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 Historyczne minimum: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Aktualna cena: $ 0.004863 $ 0.004863 $ 0.004863 Dowiedz się więcej o cenie Medieval Empires (MEE)

Tokenomika Medieval Empires (MEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Medieval Empires (MEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEE tokenomikę, poznaj cenę tokena MEEna żywo!

Jak kupić MEE Chcesz dodać Medieval Empires (MEE) do swojego portfolio?

Historia ceny Medieval Empires (MEE) Analiza historii ceny MEE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEE już teraz!

Prognoza ceny MEE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEE? Nasza strona z prognozami cen MEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEE już teraz!

