Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

PozycjaNo.1725

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu559,411,443

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż2,466,023,891.8709955

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.03192242320977911,2024-04-06

Najniższa cena0.002671319012858723,2025-04-07

Publiczny blockchainMATIC

