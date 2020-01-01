Tokenomika mCoin (MCOIN) Odkryj kluczowe informacje o mCoin (MCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o mCoin (MCOIN) MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project's main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems. Oficjalna strona internetowa: https://m20chain.com/ Biała księga: https://m20chain.com/whitepaper Block Explorer: https://explorer.m20chain.com/

Tokenomika i analiza cenowa mCoin (MCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla mCoin (MCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.74M $ 13.74M $ 13.74M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.81M $ 38.81M $ 38.81M Historyczne maksimum: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Historyczne minimum: $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 Aktualna cena: $ 0.07762 $ 0.07762 $ 0.07762 Dowiedz się więcej o cenie mCoin (MCOIN)

Tokenomika mCoin (MCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki mCoin (MCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena MCOINna żywo!

Historia ceny mCoin (MCOIN) Analiza historii ceny MCOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MCOIN już teraz!

Prognoza ceny MCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MCOIN? Nasza strona z prognozami cen MCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MCOIN już teraz!

