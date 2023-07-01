Tokenomika MCNCOIN (MCN) Odkryj kluczowe informacje o MCNCOIN (MCN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MCNCOIN (MCN) MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems. MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems. Oficjalna strona internetowa: https://mcncoin.io/ Biała księga: https://mcncoin.io/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79 Kup MCN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MCNCOIN (MCN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MCNCOIN (MCN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Całkowita podaż: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Podaż w obiegu: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Historyczne maksimum: $ 20 $ 20 $ 20 Historyczne minimum: $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 Aktualna cena: $ 0.194 $ 0.194 $ 0.194 Dowiedz się więcej o cenie MCNCOIN (MCN)

Tokenomika MCNCOIN (MCN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MCNCOIN (MCN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MCN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMCN tokenomikę, poznaj cenę tokena MCNna żywo!

Jak kupić MCN Chcesz dodać MCNCOIN (MCN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MCN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MCN na MEXC już teraz!

Historia ceny MCNCOIN (MCN) Analiza historii ceny MCN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MCN już teraz!

Prognoza ceny MCN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MCN? Nasza strona z prognozami cen MCN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MCN już teraz!

